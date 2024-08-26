इन 7 कारणों से 'स्त्री 2' ने 'पठान'-'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को दी पटखनी
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 26, 2024
अमर कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म स्त्री 2 अपनी कमाई से कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म ने कई धमाकेदार फिल्मों के छक्के छुड़ा दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
स्त्री 2 में कई ऐसी खास बातें हैं, जिस वजह से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म का पहला सीन ही गजब का है, जहां पर चंद लाइनों में पहले पार्ट को समझा दिया जाता है।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की जोड़ी स्क्रीन पर फरफेक्ट लगी है।
Source:
Bollywoodlife.com
स्त्री 2 के पहले हिस्से में कॉमेडी का तड़का ऐसा है कि दर्शकों की हंसी से पूरा हॉल गूंज उठा है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में बेशक एक्शन नहीं है, लेकिन हॉरर का तड़का मेकर्स ने बेहद शानदार तरीके से लगाया है।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी समेत तमाम कलाकार की एक्टिंग में दर्शक कमी नहीं निकाल पाए हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में सरकटे के कई ऐसे सीन हैं, जिसे देख दर्शकों की चीखें निकल गईं।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म का हर गाना दर्शकों को पसंद आया है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: GHKPM: अपने ही चरित्र पर लांछन लगाएगी आशिका, बहाएगी घड़ियाली आंसू
अगली वेब स्टोरी देखें.