इन 7 कारणों से 'स्त्री 2' ने 'पठान'-'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को दी पटखनी

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 26, 2024

अमर कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म स्त्री 2 अपनी कमाई से कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म ने कई धमाकेदार फिल्मों के छक्के छुड़ा दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

स्त्री 2 में कई ऐसी खास बातें हैं, जिस वजह से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म का पहला सीन ही गजब का है, जहां पर चंद लाइनों में पहले पार्ट को समझा दिया जाता है।

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की जोड़ी स्क्रीन पर फरफेक्ट लगी है।

Source: Bollywoodlife.com

स्त्री 2 के पहले हिस्से में कॉमेडी का तड़का ऐसा है कि दर्शकों की हंसी से पूरा हॉल गूंज उठा है।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म में बेशक एक्शन नहीं है, लेकिन हॉरर का तड़का मेकर्स ने बेहद शानदार तरीके से लगाया है।

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी समेत तमाम कलाकार की एक्टिंग में दर्शक कमी नहीं निकाल पाए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म में सरकटे के कई ऐसे सीन हैं, जिसे देख दर्शकों की चीखें निकल गईं।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म का हर गाना दर्शकों को पसंद आया है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: GHKPM: अपने ही चरित्र पर लांछन लगाएगी आशिका, बहाएगी घड़ियाली आंसू

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.