मार्च में रिलीज होंगी ये धांसू मूवीज, पूरे महीने होगा जमकर एंटरटेनमेंट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 28, 2025

जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमैट' बड़े पर्दे पर 7 मार्च को रिलीज होने वाली है.

इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म 'नादानियां' 7 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आएगी.

फिल्म 'तुमको मेरी कसम' 21 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' 28 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर 'केसरी वीर' 14 मार्च को रिलीज हो सकती है.

फिल्म 'धड़क 2' को लेकर कहा जा रहा है कि ये 21 मार्च को रिलीज की जाएगी.

फिल्म 'बैदा' 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

