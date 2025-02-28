मार्च में रिलीज होंगी ये धांसू मूवीज, पूरे महीने होगा जमकर एंटरटेनमेंट
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 28, 2025
जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमैट' बड़े पर्दे पर 7 मार्च को रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की फिल्म 'नादानियां' 7 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'तुमको मेरी कसम' 21 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' 28 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर 'केसरी वीर' 14 मार्च को रिलीज हो सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'धड़क 2' को लेकर कहा जा रहा है कि ये 21 मार्च को रिलीज की जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बैदा' 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 50 की उम्र के बाद पिता बने ये बड़े स्टार्स, एक ने तो 83 की उम्र में देखा बच्चे का चेहरा
अगली वेब स्टोरी देखें.