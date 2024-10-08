Singham Again: इन 5 वजह से हिट होगी अजय देवगन की ये फिल्म

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

इस दिवाली अजय देवगन 'सिंघम अगेन' के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है.

Source: Bollywoodlife.com

ट्रेलर देखकर लोगों ने अभी से ही इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस रिपोर्ट में आइए उन 5 वजहों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से 'सिंघम अगेन' हिट होगी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'सिंघम अगेन' में एक नहीं कई बड़े सितारे देखने को मिलेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

'सिंघम अगेन' फिल्म रामचरित मानस पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म में सलमान खान 'चुलबुल पांडे' के रोल में एंट्री लेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

न्यूली मॉम दीपिका पादुकोण को पुलिस की वर्दी में देखने के लिए फैंस बेताब हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स फिल्म हर बार ही सुपरहिट साबित हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: प्रेग्नेंसी में घर नहीं बैठीं ये हसीनाएं, जमकर कीं फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.