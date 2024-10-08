Singham Again: इन 5 वजह से हिट होगी अजय देवगन की ये फिल्म
Ankita Kumari
| Oct 08, 2024
इस दिवाली अजय देवगन 'सिंघम अगेन' के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे.
अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है.
ट्रेलर देखकर लोगों ने अभी से ही इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है.
इस रिपोर्ट में आइए उन 5 वजहों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से 'सिंघम अगेन' हिट होगी.
फिल्म 'सिंघम अगेन' में एक नहीं कई बड़े सितारे देखने को मिलेंगे.
'सिंघम अगेन' फिल्म रामचरित मानस पर आधारित है.
फिल्म में सलमान खान 'चुलबुल पांडे' के रोल में एंट्री लेंगे.
न्यूली मॉम दीपिका पादुकोण को पुलिस की वर्दी में देखने के लिए फैंस बेताब हैं.
रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स फिल्म हर बार ही सुपरहिट साबित हुई है.
