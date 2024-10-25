Singham Again एक्टर Ajay Devgn की इन 9 फिल्मों ने की धांसू कमाई
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 25, 2024
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 2' ने 343 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
2020 में आई फिल्म 'तान्हा जी' ने 362 करोड़ रुपये की कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
'टोटल धमाल' फिल्म ने 228 करोड़ रुपये की कमाई की.
Source:
Bollywoodlife.com
'गोलमाल अगेन' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा-खासा कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन की फिल्म 'रेड' ने 154 रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
2012 की फिल्म 'बोल बच्चन' ने धुआंधार कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
'सिंघम रिटर्न्स' फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 220 करोड़ हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'सन ऑफ सरदार' फिल्म ने 156 रुपये कमाए है.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन की फिल्म 'शैतान' ने भी धांसू कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Diwali की साड़ी के लिए बनवाएं इन डिजाइन के ब्लाउज, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
अगली वेब स्टोरी देखें.