अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम 3' के टॉप 10 सीटीमार डायलॉग्स

Ankita Kumari | Nov 01, 2024

'गूगल पर टाइप कर लें बाजीराव सिंघम, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है'.

'तेरे इस दुनिया में आने की वजह औरत थी. ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएगा ना तो जानें की वजह भी औरत ही होगी'.

दीपिका पादुकोण कहती हैं, 'सिंघम तो हमारे गुरुजी है रे. मैं सिंघम नहीं, लेडी सिंघम हूं रे'.

'अगर अवनि के लिए नहीं आया मैं तो सिंघम असली मराठा नहीं'.

'मर्द का बच्चा होता तो सीधा वार करता, औरत को कवच बना कर नहीं लड़ता'.

'अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो तेरे दादा की गर्दन काट कर लाल किले पर लटका दूंगा'.

'जान देने से जान लेने तक, जो भी काम है, समझो हो गया'.

'शेर आतंक मचाता है और जख्मी शेर तबाही'.

'वो आग का तूफान है जो तुझे और तेरे हिंदुस्तान के घमंड को चूर चूर कर देगा'.

‘पत्थर मारना ओल्ड फैशन है. ये नए भारत का नया कश्मीर है. हम सब आपके साथ हैं सर’.

