2024 में 'सिंघम अगेन' के अलावा इन एक्शन मूवीज से थर्राएंगे सिनेमाघर

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 12, 2024

अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' 1 नंवबर को रिलीज होने वाली है.

'सिंघम अगेन' का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया है.

सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

वरुण धवन की फिल्म 'छावा' 6 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' 6 दिसंबर को रिलीज होगी.

वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

आलिया भट्ट की एक्शन फिल्म 'जिगरा' 11 अक्टूबर से सिनेमाघरों में लगी है.

