अजय देवगन की अगली फिल्म में साथ दिखेंगे सलमान
Ankita Kumari
| Oct 07, 2024
इस दिवाली बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन अपने फैंस के लिए तोहफा लेकर आ रहे हैं.
इस दिवाली अजय देवगन 'सिंघम अगेन' के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे.
अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' का ट्रेलर कुछ देर पहले ही रिलीज कर दिया गया है.
फिल्म का ट्रेलर देखकर लोगों ने अभी से इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है.
फिल्म अजय देवगन के अलावा कई सितारे शामिल हैं.
दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर भी फिल्म 'सिंघम अगेन' का हिस्सा रहेंगे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'सिंघम अगेन' में सलमान खान का कैमियो रोल देखने को मिलेगा.
सलमान खान इस फिल्म में चुलबुल पांडे के रोल में नजर आ सकते हैं.
सलमान खान जल्द ही रोहित शेट्टी और अजय देवगन के साथ कैमियो की शूटिंग करेंगे.
