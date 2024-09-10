हॉटस्टार की इन सस्पेंस मूवीज के लिए आखिरी तक दौड़ाना पड़ेगा दिमाग
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 10, 2024
फिल्म 'दृश्यम' में अलग लेवल का सस्पेंस है।
फिल्म 'फ्रेडी' को देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं।
फिल्म 'ममोरिज' आपके होश उड़ा देगी।
फिल्म 'ए थर्सडे' को खूब देखा गया।
फिल्म 'रतसासन' की गुत्थी सुलझाना आसान काम नही है।
फिल्म 'तलवार' का सस्पेंस कोई नहीं सुलझा पाया।
फिल्म 'गैसलाइट' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
फिल्म 'अगली' के लिए आखिरी तक दिमाग लगाना पड़ेगा।
फिल्म 'कैथी' आपको हिलाकर रख देगी।
फिल्म 'विक्रम वेधा' में आखिर तक कातिल का पता नहीं चलेगा।
