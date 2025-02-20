1 फिल्म = 10 सनम तेरी कसम! इस मूवी का क्लाइमेक्स देख दोबारा देखने की नहीं होगी हिम्मत, YouTube पर हिंदी डबिंग में एकदम फ्री
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 20, 2025
अगर आपको लगता है कि ‘सनम तेरी कसम’ फिल्म जैसी एंडिंग किसी और फिल्म की नहीं होगी तो आप गलत हैं.
आज हम आपको एक ऐसी साउथ फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसका क्लाइमेक्स देखकर दोबारा देखने की आपकी हिम्मत नहीं होगी.
ये फिल्म 2020 में आई थी और आपको YouTube पर हिंदी डबिंग में एकदम फ्री में मिल जाएगी.
रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने खूब प्रॉफिट भी कमाया था.
यह कन्नड़ इंडस्ट्री की एक कमाल की रोमांटिक फिल्म है.
फिल्म में एक लड़के की कहानी दिखाई गई है, जो एक लड़की को कुछ गुंडों से बचाता है.
बाद में लड़की उस लड़के से उसके बीते कल के बारे में पूछती हैं.
जवाब में लड़का अपनी 3 लव स्टोरीज उस लड़की को सुनाता है.
फिल्म के क्लाइमेक्स में लड़का इस नई लड़की को एक लाश के पास ले जाता है.
फिल्म का नाम है Love Mocktail, जिसे आप YouTube देख सकते हैं.
