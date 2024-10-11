साउथ की इन फिल्मों का है इतना धांसू रिव्यू, देखने के लिए हो जाएंगे मजबूर
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 11, 2024
एक्शन और सस्पेंस से भरी साउथ की इन फिल्मों को देखकर दिमाग घूम जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'महाराजा' में एक्टर विजय सेतुपति की कमाल एक्टिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
रीयल लाइफ स्टोरी पर बनी मलयालम फिल्म 'आदुजीविथम- द गोट लाइफ' से आपको सर्वाइवल स्किल्स सीखने को मिल सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्शन थ्रिलर फिल्म 'सारिपोधा सानिवारम' में आप एक्टर नवीन बाबू घन्टा का धमाकेदार एक्शन एंजॉय कर सकते है.
Source:
Bollywoodlife.com
कन्नड़ फिल्म 'कंतारा' देख आपके होश उड़ जाएंगे .फिल्म सस्पेंस और एक्शन से भरपूर है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'विश्वम' में साउथ के माचो स्टार गोपीचंद का एक्शन और उनकी क्लासिक कॉमेडी को लोग खूब पसंद कर रहे है.
Source:
Bollywoodlife.com
एनटीआर जूनियर और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'देवरा: पार्ट वन' फुल पैक फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर प्रभाष की फिल्म 'सालार' में आप दमदार स्टोरी के साथ कमाल का एक्शन भी एंजॉय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरस्टार रजनीकांत का एक्शन और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की धांसू एक्टिंग को एक साथ फिल्म 'वेट्टैयान' में एंजॉय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'मार्टिन' में एक्टर ध्रुव सर्जा का दमदार एक्शन थिएटर में लोगों को अपनी कुर्सी से हिलने नहीं दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' फिल्म एक साइंस फिक्शन फिल्म है, इस फिल्म में एक्टर जोसेफ विजय का दमदार एक्शन देखने लायक है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: राम नवमीं पर मां दुर्गा के रंग में रंगी बॉलीवुड बालाएं
अगली वेब स्टोरी देखें.