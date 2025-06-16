साउथ की 7 सबसे प्यारी रोमांटिक थ्रिलर फिल्में, क्लाइमेक्स देख मन हो जाएगा खुश

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 16, 2025

Saithan

यह एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका क्लाइमेक्स देखकर आप दांग रहे जाएंगे. फिल्म में एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी भी दिखाई जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

Thani Oruvan

इस फिल्म में एक्ट्रेस नयनतारा शामिल हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Yutha Satham

इस फिल्म की कहानी आपका दिमाग हिलाकर रख देगी.

Source: Bollywoodlife.com

Imaikkaa Nodigal

इस फिल्म में आपको नयनतारा और विजय सेतुपति की शानदार जोड़ी नजर आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Kurangu Bommai

इस फिल्म की कहानी में लव, क्राइम, थ्रिल सबकुछ है.

Source: Bollywoodlife.com

Theeran

फिल्म एक मर्डर के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें एक कमाल की लव स्टोरी भी देखने को मिलती है.

Source: Bollywoodlife.com

Aneethi

इस साइकोलॉजिकल रोमांटिक फिल्म को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: स्कैम की कहानी को देखने के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये फिल्में और सीरीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.