साउथ की 7 सबसे प्यारी रोमांटिक थ्रिलर फिल्में, क्लाइमेक्स देख मन हो जाएगा खुश

Saithan

यह एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका क्लाइमेक्स देखकर आप दांग रहे जाएंगे. फिल्म में एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी भी दिखाई जाती है.