9 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने बजट से की 15 गुना ज्यादा कमाई
Shashikant Mishra
| Aug 09, 2024
साल 2024 में साउथ की कई मूवीज ने लोगों का ध्यान खींचा।
साउथ की एक मूवी है जिसने अपने बजट से 15 गुना ज्यादा कमाई की।
9 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने 136 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
साउथ इंडस्ट्री की 'प्रेमलु' 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
नसलेन के गफूर और ममिता बैजू की 'प्रेमलु' को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
डायरेक्टर गिरीश एडी की ये फिल्म उन फिल्मों में से एक है जिसने कम बजट में ज्यादा कमाई की है।
नसलेन के गफूर और ममिता बैजू की फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है।
फिल्म 'प्रेमलु' 12 अप्रैल को हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी।
