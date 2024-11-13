'पुष्पा 2' में स्पेशल सॉन्ग के लिए श्रीलीला को मिल रही सामंथा से इतनी कम फीस
| Nov 13, 2024
अल्लू अर्जुन की मूवी 'पुष्पा 2' 5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है.
इस फिल्म के पहले पार्ट में जहां सामंथा रुथ प्रभु ने स्पेशल सॉन्ग किया था.
वहीं अब फिल्म के दूसरे पार्ट में यानी 'पुष्पा 2' में साउथ की एक्ट्रेस श्रीलीला स्पेशल सॉन्ग करेंगी.
बता दें कि सामंथा का गाना 'उ अंटावा' ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था.
इस स्पेशल सॉन्ग के लिए सामंथा ने 5 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.
लेकिन एक्ट्रेस श्रीलीला इस गाने के लिए सामंथा से 60 प्रतिशत कम फीस चार्ज कर रही हैं.
इस स्पेशल सॉन्ग के लिए श्रीलीला को 2 करोड़ रुपये मिले थे.
इस गाने में श्रीलीला अल्लू अँर्जुन के साथ डांस करती दिखेंगी.
बता दें कि श्रीलीला साउथ की कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.
