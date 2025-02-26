श्रीदेवी की वो 5 फिल्में जो कभी सिनेमाघरों में नहीं हुईं रिलीज
Mishra Rajivranjan
| Feb 26, 2025
कमाल की अदाकारा श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और फिल्मों का जादू हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेगा.
श्रीदेवी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं.
लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीदेवी की कुछ फिल्में ऐसी भी हैं, जो आज तक बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाईं.
आइए आज उन्हीं 5 फिल्मों के बारे में जानते हैं.
एक बार अनिल कपूर ने बताया कि वो और श्रीदेवी ‘गोविंदा’ नाम की एक फिल्म करने वाले थें, लेकिन ये फिल्म बनी नहीं.
डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर ‘महाराजा’ नाम की फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन ये फिल्म बनी नहीं.
श्रीदेवी की सनी देओल के साथ 'तीरंदाज' नाम की फिल्म आने वाली थी. लेकिन ऐ फिल्म किन्ही कारणों से बन नहीं पाई.
रमेश सिप्पी की फिल्म ‘जमीन’ में श्रीदेवी शामिल थीं. लेकिन ये फिल्म अधूरी ही रह गई और रिलीज नहीं हुई.
इस लिस्ट में फिल्म ‘गर्जना’ शामिल है. 1991 में इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ये फिल्म कभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई.
