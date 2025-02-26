श्रीदेवी की वो 5 फिल्में जो कभी सिनेमाघरों में नहीं हुईं रिलीज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Feb 26, 2025

कमाल की अदाकारा श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और फिल्मों का जादू हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेगा.

Source: Bollywoodlife.com

श्रीदेवी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीदेवी की कुछ फिल्में ऐसी भी हैं, जो आज तक बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाईं.

Source: Bollywoodlife.com

आइए आज उन्हीं 5 फिल्मों के बारे में जानते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक बार अनिल कपूर ने बताया कि वो और श्रीदेवी ‘गोविंदा’ नाम की एक फिल्म करने वाले थें, लेकिन ये फिल्म बनी नहीं.

Source: Bollywoodlife.com

डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर ‘महाराजा’ नाम की फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन ये फिल्म बनी नहीं.

Source: Bollywoodlife.com

श्रीदेवी की सनी देओल के साथ 'तीरंदाज' नाम की फिल्म आने वाली थी. लेकिन ऐ फिल्म किन्ही कारणों से बन नहीं पाई.

Source: Bollywoodlife.com

रमेश सिप्पी की फिल्म ‘जमीन’ में श्रीदेवी शामिल थीं. लेकिन ये फिल्म अधूरी ही रह गई और रिलीज नहीं हुई.

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में फिल्म ‘गर्जना’ शामिल है. 1991 में इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया था, लेकिन ये फिल्म कभी सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाई.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दिव्या भारती की वो फिल्में जो उनके निधन के बाद रिलीज हुईं

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.