श्रीदेवी से लेकर आलिया तक वुमन सेंट्रिक फिल्मों का जलवा
Astha Mishra
| Mar 08, 2025
पहले के मुताबिक,आजकल इंडस्ट्री में वुमन सेंट्रिक फिल्मों के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाता है.
बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी है जो मेल एक्टर के बिना भी हिट साबित हुई है.
साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' एक फैमिली ड्रामा है और इस फिल्म में श्रीदेवी ने लीड रोल किया था.
कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन' , इस फिल्म में कंगना ने अपनी एक्टिंग से सब का दिल जीत लिया.
फिर बात करते हैं कंगना रनौत की ही फिल्म 'मणिकर्णिका' की जिसमें उन्होंने झांसी की रानी का किरदार निभाया है, ये फिल्म भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी.
गंगूबाई काठियावाड़ी' में आलिया लीड रोल में नजर आई थी संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी आलिया के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों मे से एक है.
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम 2014 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म मैरी कॉम की बायोपिक है.
2016 में रिलीज हुई सोनम कपूर की फिल्म 'नीरजा' जो की एक फ्लाइट हाईजैक के ऊपर सच्ची घटना पर आधारित है.
