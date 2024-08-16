स्त्री 2 एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने इन फिल्मों को मारी लात
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' बॉस ऑफिस पर धमाल मचा रही है।
श्रद्धा कपूर कई बड़ी फिल्मों को ठुकरा चुकी हैं।
राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' को श्रद्धा ने अपने बिजी शेड्यूल के चलते रिजेक्ट कर दिया था ।
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'भूल भुलैया 2' को भी ठुकरा दिया था।
फिल्म 'साइना' के लिए श्रद्धा ने कड़ी मेहनत की थी लेकिन हेल्थ के वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़ना पड़ी थी।
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' को भी रिजेक्ट किया था।
अपनी पढ़ाई के चलते श्रद्धा ने सलमान खान की फिल्म 'लकी' को भी ठुकराया था।
अर्जुन कपूर की फिल्म 'औरंगजेब' को श्रद्धा कपूर लात मार चुकी हैं।
