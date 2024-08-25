10 दिन में 500 करोड़ी हुई 'स्त्री 2', इन 2 फिल्मों ने 3 दिन में पार किया था ये आंकड़ा
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 25, 2024
फिल्म 'आरआरआर' ने 3 दिन में 500 करोड़ रुपये कमा लिए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बाहुबली 2' ने 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन 3 दिन में किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने 4 दिन में 500 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'केजीएफ 2' ने 4 दिन में 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जवान' ने 4 दिन में 500 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पठान' 5 दिन में 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'दंगल' ने 500 करोड़ रुपये कमाने में 10 दिन लगाए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'स्त्री 2' ने 10 दिन में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'गदर 2' ने 11 दिन में 500 करोड़ रुपये कमा लिए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'सुल्तान' ने 12 दिन में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: प्रियंका चोपड़ा ने पहना लाखों का हार, कीमत सुनकर नहीं होगा यकीन
अगली वेब स्टोरी देखें.