500 करोड़ी हुईं 'स्त्री 2' समेत ये फिल्में
Shashikant Mishra
| Sep 02, 2024
फिल्म 'स्त्री 2' सिनेमाघरों में 15 अगस्त को रिलीज हुई थी।
राजकुमार और श्रद्धा की फिल्म ने 500 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
'स्त्री 2' 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली छठी फिल्म बन गई।
'स्त्री 2' से पहले पांच फिल्में 500 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी हैं।
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने 643.87 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' ने 556.36 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने 543.05 करोड़ रुपये कमाए थे।
सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' ने 525.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' (हिंदी) ने 510.99 करोड़ रुपये कमाए थे।
