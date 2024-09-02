500 करोड़ी हुईं 'स्त्री 2' समेत ये फिल्में

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 02, 2024

फिल्म 'स्त्री 2' सिनेमाघरों में 15 अगस्त को रिलीज हुई थी।

Source: Bollywoodlife.com

राजकुमार और श्रद्धा की फिल्म ने 500 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'स्त्री 2' 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली छठी फिल्म बन गई।

Source: Bollywoodlife.com

'स्त्री 2' से पहले पांच फिल्में 500 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी हैं।

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने 643.87 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

Source: Bollywoodlife.com

रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' ने 556.36 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने 543.05 करोड़ रुपये कमाए थे।

Source: Bollywoodlife.com

सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' ने 525.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' (हिंदी) ने 510.99 करोड़ रुपये कमाए थे।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन कन्नड़ फिल्मों का एक्शन-थ्रिलर देख डर से थर-थर कांपेगा शरीर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.