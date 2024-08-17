'स्त्री 2' से पहले 2 दिन में 100 करोड़ी हुईं ये फिल्में
Shashikant Mishra
| Aug 17, 2024
फिल्म 'स्त्री 2' ने दो दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है।
'स्त्री 2' से पहले ये मूवीज भी सिर्फ 2 दिनों में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थीं।
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने 2 दिन में 100 करोड़ रुपये कमाए थे।
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' को 100 करोड़ कमाने में सिर्फ 2 दिन लगे थे।
शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' 2 दिन में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी।
सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' ने भी 2 दिन में 100 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
यश की फिल्म 'केजीएफ 2' ने दो दिन में 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
