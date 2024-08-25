'स्त्री 2' ने सिर्फ 1 दिन की कमाई से इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को दी मात
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 25, 2024
फिल्म 'स्त्री 2' बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन कर रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'स्त्री 2' ने 10वें दिन 33.80 करोड़ रुपये की कमाई की।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'स्त्री 2' ने 10वें दिन की कमाई से कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'एनिमल' ने 32.47 करोड़ रुपये कमाए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'गदर 2' ने 31.07 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जवान' ने 30.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने 24.80 करोड़ रुपये कमाई की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पठान' ने 22.50 करोड़ रुपये कमाए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हुलु ऐप पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये 9 तेलुगु फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.