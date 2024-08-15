स्त्री 2 में इन सितारों ने निभाए ये किरदार, जानिए इनकी फीस
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 15, 2024
राजकुमार राव 'स्त्री 2' इस बार भी विक्की का रोल निभाएंगे।
फिल्म 'स्त्री 2' में काम करने के लिए राजकुमार ने 6 करोड़ रुपये लिया है।
फिल्म 'स्त्री 2' श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आने वाली हैं।
'स्त्री 2' फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर ने 5 करोड़ रुपये फीस ली है।
पंकज त्रिपाठी अपनी फिल्म 'स्त्री 2' में रुद्रा का रोल प्ले करेंगे।
फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को 3 करोड़ रुपये फीस मिली है।
फिल्म 'स्त्री 2' में वरुण धवन एक भेड़िये का किरदार निभाएंगे।
फिल्म 'स्त्री 2' में कैमियो करने के लिए वरुण धवन ने 2 करोड़ रुपये लिए हैं।
फिल्म 'स्त्री 2' में बिट्टू का किरदार निभाने के लिए अपारशक्ति खुराना 70 लाख रुपये ले रहे हैं।
फिल्म 'स्त्री 2' में जाना का किरदार निभाने के लिए अभिषेक बनर्जी को 55 लाख रुपये मिले हैं।
