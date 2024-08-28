स्त्री 2 ने 13वें दिन मचाया उधम, टोटल कलेक्शन देख उड़ जाएंगे होश

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2024

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 का धमाल अब भी जारी है।

ये फिल्म 300 और 400 करोड़ के बाद 500 करोड़ के क्लब की ओर तेजी से भाग रही है।

इस फिल्म ने अपने पहले और दूसरे वीकेंड पर ताबड़तोड़ कमाई की थी।

अब मंगलवार यानी 13वें दिन भी फिल्म की कमाई आपको हैरान कर देगी।

13वें दिन फिल्म की कमाई में लगभग 37% की गिरावट आई है।

स्त्री 2 ने मंगलवार को 11.5 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो सोमवार से बहुत ही कम है।

शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 433 करोड़ तक पहुंच गया है।

ये फिल्म इस हफ्ते में ही 500 करोड़ का आंकड़ा आसानी से छू लेगी।

बता दें कि स्त्री 2 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ 550 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है।

अब देखना होगा कि ये फिल्म आगे कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ती है।

