'स्त्री 2' ने चकनाचूर किया 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 23, 2024
फिल्म 'जवान' ने 3 दिनों में 300 करोड़ रुपये कमाए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पठान' ने 300 करोड़ रुपये कमाने में 6 दिन लगाए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'एनिमल' ने 6 दिनों में 300 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'गदर 2' 8 दिन में 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'स्त्री 2' को 300 करोड़ी होने में 8 दिन का समय लगा था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'केजीएफ 2' 11 दिनों में 300 करोड़ रुपये रुपये कमा पाई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बाहुबली 2' ने 11 दिनों में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'दंगल' ने 13 दिनों में 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'संजू' 300 करोड़ रुपये का कलेक्शन 16 दिन में किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'टाइगर जिंदा है' 16वें दिन 300 करोड़ी हुई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बिना जेब ढिली करें हॉटस्टार पर देख डालें ये कड़क फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.