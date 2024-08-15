इन 5 वजहों से देखें श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2'
| Aug 15, 2024
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है।
स्त्री 2 के साथ और भी कई फिल्में आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।
तो आइए आपको वह 5 वजह बताते हैं कि आपको फिल्म 'स्त्री 2' क्यों देखनी चाहिए।
फिल्म स्त्री 2 में हॉरर के साथ-साथ कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा।
स्त्री 2 फिल्म मनोरंजन के साथ दर्शकों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है।
फिल्म स्त्री 2 में कई सारे मजेदार डायलॉग और वन लाइनर हैं।
स्त्री 2 फिल्म में अक्षय कुमार, वरुण धवन और तमन्ना भाटिया के कैमियो हैं।
स्त्री 2 फिल्म में एक्शन और रोमांस दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा।
फिल्म स्त्री 2 को आप अपने पूरे परिवार के साथ थिएटर में जाकर एंजॉय कर सकते हैं।
