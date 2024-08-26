'स्त्री 2' ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, मुंह ताकते रह गए 'पठान' और 'जवान'
Shashikant Mishra
| Aug 26, 2024
फिल्म 'स्त्री 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार बंपर कमाई कर रही है।
फिल्म 'स्त्री 2' ने दूसरे वीकेंड पर 93.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
इस तरह से 'स्त्री 2' ने 'पठान' और 'जवान' सहित कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
फिल्म 'गदर 2' ने दूसरे वीकेंड पर 90.47 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
फिल्म 'एनिमल' ने दूसरे वीकेंड पर 87.56 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
फिल्म 'जवान' ने 82.46 करोड़ रुपये दूसरे वीकेंड पर कमाए थे।
फिल्म 'दंगल' ने दूसरे वीकेंड पर 73.70 करोड़ रुपये कमाए थे।
फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने दूसरे वीकेंड पर 70.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
फिल्म 'पठान' ने दूसरे वीकेंड पर 63.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
फिल्म 'संजू' ने 62.97 करोड़ रुपये दूसरे वीकेंड पर जोड़े थे।
फिल्म 'बजरंगी भाईजान' ने दूसरे वीकेंड पर 56.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
फिल्म 'द केरल स्टोरी' ने 52.49 करोड़ रुपये का कलेक्शन दूसरे वीकेंड पर किया था।
