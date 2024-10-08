इन 9 फिल्में-सीरीज के नए सीजन का फैंस को है इंतजार
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 08, 2024
राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री' के तीसरे पार्ट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
जीतू भैया की सीरीज 'पंचायत' के चौथे पार्ट को भी लोग देखना चाहते हैं.
फैंस को 'लापता लेडीज' फिल्म का सीक्वल का रिलीज का इंतजार है.
लोग 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीजन की भी डिमांड कर रहे हैं.
इस लिस्ट में वेब सीरीज 'मिर्जापुर' का नाम भी शामिल है.
लोगों को 'गुल्लक 5' का बेसब्री से इंतजार है.
फैंस सलमान खान की फिल्म 'दबंग' 4 देखना चाहते हैं.
लोग तृप्ति डिमरी की फिल्म 'लैला मजनू' का दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं.
इस लिस्ट में वॉर सीरीज 'अपहरण' का नाम भी शुमार है.
