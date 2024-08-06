बॉलीवुड की इन फिल्मों के सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर काट देंगे गदर!
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 06, 2024
फिल्म 'स्त्री 2' 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
फिल्म 'सिंघम अगेन' दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
फिल्म 'भूल भुलैया 3' दिवाली पर दस्तक देने वाली है।
फिल्म 'वेलकम टू जंगल' क्रिसमस पर रिलीज होगी।
फिल्म 'दे दे प्यार पर दे 2' साल 2025 में 1 मई को रिलीज होगी।
फिल्म 'वॉर 2' 14 अगस्त, 2025 को रिलीज होगी।
फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' की शूटिंग शुरू हो चुकी है।
फिल्म 'डॉन 3' की रिलीज डेट के अनाउंसमेंट का लोगों को इंतजार है।
फिल्म 'बॉर्डर 2' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' पर मेकर्स काम कर रहे हैं।
