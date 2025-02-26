70s के सुपरस्टार विनोद मेहरा की सुपरहिट फिल्में, वीकेंड में फैमिली संग जरूर देखें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
‘अनुराग’ फिल्म में विनोद मेहरा ने राजेश खन्ना के साथ काम किया था और यह फिल्म एक हिट साबित हुई थी.
‘सबसे बड़ा रुपैया’ फिल्म 1976 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी.
‘घर’ फिल्म में विनोद मेहरा ने रेखा के साथ काम किया था और यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी.
‘स्वर्ग नरक’ फिल्म में विनोद मेहरा और जितेंद्र साथ थे. इसे आप फैमिली संग देख सकते हैं.
‘कर्तव्य’ फिल्म 1979 में आई थी. इस फिल्म में विनोद मेहरा ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी.
‘जुर्माना’ फिल्म में विनोद मेहरा के साथ अमिताभ बच्चन भी थे और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी.
‘लाल पत्थर’ फिल्म में विनोद मेहरा ने वहीदा रहमान और राजकुमार के साथ काम किया था और यह फिल्म भी हिट रही थी.
