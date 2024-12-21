Tamannaah Bhatia ने इन 9 फिल्मों से किया था साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर राज, जानिए इनकी नेटवर्थ
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 21, 2024
तमन्ना भाटिया फिल्म 'बाहुबली' में प्रभास के साथ नजर आई थीं. यह मूवी सुपरहिट रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
रोमांटिक कॉमेडी मूवी 'एन्दुकांते प्रेमंता' में तम्मन्ना भाटिया एक्टर राम पोथीनैनी के साथ नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना की सुपरहिट फिल्म 'पैया' को लोगों ने खूब एंजॉय किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'हैप्पी डेज' में तमन्ना ने अपनी एक्टिंग से कमाल कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'धर्म दुरई' काफी हिट रही थी. आप इसे हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'कल्लूरी' फिल्म एक रीयल लाइफ बेस्ड स्टोरी है. इसमें तमन्ना भाटिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉमेडी थ्रिलर फिल्म 'ओपीरी' में नागार्जुन, कार्थी के साथ तमन्ना भाटिया नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अयान' में सूर्या और तमन्ना की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना भाटिया और नागा चैतन्य स्टारर फिल्म '100% लव' को ऑडियंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना भाटिया ने अपने करियर में 9 सुपरहिट फिल्में देकर लगभग 120 करोड़ रुपए तक की नेटवर्थ खड़ी कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Expression King Govinda ने इन 10 फिल्मों में की थी गजब की एक्टिंग, फैंस ने थिएटर में बजाई थीं सीटियां
अगली वेब स्टोरी देखें.