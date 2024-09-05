Teachers day: फिल्मों में टीचर का रोल प्ले किए हैं ये सितारे

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2024

आमिर खान ने फिल्म तारे जमीन में टीचर का रोल अदा किया था।

फिल्म सुपर 30 में ऋतिक रोशन टीचर के रोल में दिखे थे।

सुष्मिता सेन ने मैं हूं ना फिल्म में टीचर का रोल प्ले किया था।

फिल्म हिचकी में रानी मुखर्जी ने टीचर के किरदार में नजर आईं थी।

मोहब्बतें फिल्म में शाहरुख खान ने म्यूजिक टीचर का रोल प्ले किया था।

3 इडियट्स फिल्म में बोमन ईरानी ने कॉलेज के टीचर का किरदार निभाया था।

अर्चना पूरन सिंह ने कुछ कुछ होता है फिल्म में इंग्लिश टीचर का रोल प्ले किया था।

सिमी ग्रेवाल ने फिल्म मेरा नाम जोकर में टीचर का किरदार निभाया था।

फिल्म सर में नसीरुद्दीन शाह एक प्रोफेसर के किरदार में दिखे थे।

