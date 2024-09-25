धमाकेदार एक्शन से भरपूर हैं थलापति विजय की ये 8 फिल्में
Sep 25, 2024
थलापति विजय ने इन फिल्मों में बेहतरीन एक्शन किया है ।
फिल्म 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' ने अब तक 447 करोड़ का बिज़नेस कर लिया है।
थलापति विजय की 2021 में आई 'मास्टर' एक धमाकेदार एक्शन फिल्म है।
एक्शन थ्रिलर फिल्म 'लियो' साउथ में ब्लडी स्वीट के नाम से फैमस है।
थलापति विजय की 'बिगिल' ने 3 दिन में 100 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था ।
थलापति विजय की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'रॅा (बीस्ट)' आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
रोमांटिक एक्शन फिल्म 'पोकिरी' में थलापति विजय का धांसू एक्शन देखने को मिला था।
एक्टर विजय फिल्म 'थेरी' में पुलिस की वर्दी में कमाल का एक्शन करते दिखे थे।
फिल्म 'मर्सल' में विजय भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ाई करते नज़र आए थे।
