तुम्बाड़ के डायरेक्टर की सबसे Best फिल्म, ऐसा क्लाइमेक्स पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा

ये फिल्म 3 व्यक्तियों के इर्द- गिर्द घूमती है, जिसमें एक अंधी फोटोग्राफर अपनी आंखो के ऑपरेशन के बाद खुद को पहली बार देखती है और खुद से नाराज हो जाती है. Source: Bollywoodlife.com