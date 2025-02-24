तुम्बाड़ के डायरेक्टर की सबसे Best फिल्म, ऐसा क्लाइमेक्स पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा
Feb 24, 2025
2018 में आई फिल्म ‘तुम्बाड़’ एक मास्टरपीस मानी जाती है.
यह एक जबरदस्त हॉरर फिल्म है. इस फिल्म को आनंद गांधी ने डायरेक्ट किया है.
लेकिन क्या आपको पता है डायरेक्टर आनंद गांधी ने एक ऐसी फिल्म भी बनाई जिसे सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरी दुनिया की बेस्ट फिल्मों में गिना जाता है.
इस फिल्म की एंडिंग पूरा दिमाग घुमाने वाला है.
इस फिल्म के निर्माता ‘तुम्बाड़’ के लीड एक्टर सोहम शाह थें.
ये फिल्म YouTube पर भी पूरी तरह फ्री मौजूद है.
ये फिल्म 3 व्यक्तियों के इर्द- गिर्द घूमती है, जिसमें एक अंधी फोटोग्राफर अपनी आंखो के ऑपरेशन के बाद खुद को पहली बार देखती है और खुद से नाराज हो जाती है.
एक साधु जो जानवरों से बनने वाली दवाओं के खिलाफ है, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती जिसका इलाज सिर्फ उसी दवा से ही होगा.
एक आदमी जो दूसरे इंसान की किडनी से जिंदा बच गया, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ये किडनी चोरी की है.
इस फिल्म का नाम Ship of Theseus है. फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी.
