भारत की सच्ची घटना पर बनी इन मूवीज को देख खौल उठेगा खून
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 11, 2024
फिल्म 'बैंडिट क्वीन' फूलन देवी पर बनी है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'द अटैक ऑफ 26/11' में मुंबई पर आतंकी हमले की कहानी है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार दिखाया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'अजमेर 92' अजमेर में हुए सेक्स स्कैंडल पर बनी है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'ब्लैक फ्राइडे' की कहानी मुबंई बम धमाकों की है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'छपाक' में एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी की कहानी है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'मैं और चार्ल्स' क्रिमिनल चार्ल्स शोभराज पर बनाई गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' जेसिका लाल हत्याकांड पर बेस्ड है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'तलवार' में आरुषि मर्डर केस की कहानी दिखाई गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'रुस्तम' कावस मानेकशॉ नानावटी पर बनी है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन वेब सीरीज का सस्पेंस कर देगा दिमाग की ऐसी-तैसी
अगली वेब स्टोरी देखें.