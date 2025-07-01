Hollywood से भी धाकड़ है इन 7 साउथ फिल्मों की कहानी

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 01, 2025

Karnan

एक्शन से भरपूर इस फिल्म में साउथ स्टार धनुष लीड रोल में हैं.

Sarpatta Parambarai

यह फिल्म बॉक्सिंग मैच पर आधारित है. इसका क्लाइमेक्स आपके सोच से भी परे होने वाला है.

Ustad Hotel

यह फिल्म एक ढाबे के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां 5 स्टार हॉटेल से भी ज्यादा भीड़ होती है.

Kumbalangi Nights

यह एक कमाल की फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें 4 भाइयों की कहानी दिखाई गई है.

Awe

यह फिल्म देखकर आपका माथा चकरा जाएगा. फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके दिमाग में 6 लोग रहते हैं.

Maanagaram

एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म में शहर के सबसे बड़े पॉवरफुल डॉन के बेटे को किडनैप कर लिया जाता है.

Malik

यह एक कमाल की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है.

