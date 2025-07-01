Hollywood से भी धाकड़ है इन 7 साउथ फिल्मों की कहानी

एक्शन से भरपूर इस फिल्म में साउथ स्टार धनुष लीड रोल में हैं.Source: Bollywoodlife.com
यह फिल्म बॉक्सिंग मैच पर आधारित है. इसका क्लाइमेक्स आपके सोच से भी परे होने वाला है.Source: Bollywoodlife.com
यह फिल्म एक ढाबे के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां 5 स्टार हॉटेल से भी ज्यादा भीड़ होती है.Source: Bollywoodlife.com
यह एक कमाल की फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें 4 भाइयों की कहानी दिखाई गई है.Source: Bollywoodlife.com
यह फिल्म देखकर आपका माथा चकरा जाएगा. फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके दिमाग में 6 लोग रहते हैं.Source: Bollywoodlife.com
एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म में शहर के सबसे बड़े पॉवरफुल डॉन के बेटे को किडनैप कर लिया जाता है.Source: Bollywoodlife.com
यह एक कमाल की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है.Source: Bollywoodlife.com
