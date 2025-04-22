इन 7 साउथ फिल्मों का सस्पेंस देख दिमाग झन्ना जाएगा

एक्शन से भरपूर इस देखकर आपका माथा घूम जाएगा. फिल्म में एक बहुत बड़े रहस्य का खुलासा होता है.Source: Bollywoodlife.com
ये फिल्म भी धाकड़ है. फिल्म की कहानी में एक आदमी अपने ही दोस्त के जाल में फंस जाता है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में साउथ के स्टार आसिफ ने कमाल की एक्टिंग की है. फिल्म में कई राज उजागर होते हैं.Source: Bollywoodlife.com
फिल्म में एक परिवार केरल में अचानक गायब होने वाले टूरिस्ट्स की जांच को लेकर फंस जाता है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में दो क्रिमिनल एक कपल की लाइफ बर्बाद कर देते हैं. आगे फिल्म की कहानी काफी भयावह है.Source: Bollywoodlife.com
यह फिल्म भी एक इन्वेस्टीगेशन पर बेस्ड है. इस इन्वेस्टीगेशन की जांच में पुलिस कई राज का खुलासा करती है.Source: Bollywoodlife.com
हाल ही OTT पर आई इस फिल्म को हर किसी ने पसंद किया है. ये फिल्म भी एक पुराने मर्डर केस पर आधारित है.Source: Bollywoodlife.com
