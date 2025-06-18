सस्पेंस ऐसा कि दिमाग हो जाए सुन्न, सबसे अलग है इन 7 फिल्मों की कहानी

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 18, 2025

The Girl on the Train

परिणीति चोपड़ा स्टारर इस फिल्म के सेकंड हाफ में कमाल का ट्वीस्ट देखने को मिलता है.

Kaapa

सस्पेंस से भरी इस फिल्म की कहानी एकदम अलग है.

Article 15

नेटफ्लिक्स पर मौजूद यह एक बहुत ही शानदार मूवी है. फिल्म में आयुष्मान खुराना ने कमाल का रोल निभाया है.

CBI 5

यह एक इन्वेस्टीगेशन फिल्म है. इसमें एक के बाद एक हत्याएं होती हैं.

The Teacher

इस फिल्म की कहानी आपको बोर नहीं होने देगी. एक बार आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए.

Kumari

इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

Khufiya

यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जो आपको काफी पसंद आएगी.

