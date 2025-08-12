ऋषि कपूर की इस कल्ट क्लासिक फिल्म के बन चुके हैं कुल 5 रीमेक

ऋषि कपूर की फिल्म ‘कर्ज’ की रीमेक तमिल में एनाक्कुल ओरुवन नाम से बनी थी. ये तमिल फिल्म साल 1984 में आई थी. इसमें कमल हासन लीड रोल में थे. Source: Bollywoodlife.com