ऋषि कपूर की इस कल्ट क्लासिक फिल्म के बन चुके हैं कुल 5 रीमेक

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Aug 12, 2025

साल 1980 में आई ऋषि कपूर की फिल्म ‘कर्ज’ आज एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है.

यह फिल्म पुनर्जन्म पर आधारित थी. फिल्म में प्यार, धोखे और बदले की कहानी है. इस फिल्म के 5 रीमेक बनाए गए थे.

ऋषि कपूर की फिल्म ‘कर्ज’ की रीमेक तमिल में एनाक्कुल ओरुवन नाम से बनी थी. ये तमिल फिल्म साल 1984 में आई थी. इसमें कमल हासन लीड रोल में थे.

साल 1985 में आई तेलुगु फिल्म आत्मबलम भी कर्ज की रीमेक थी.

1989 में कन्नड़ भाषा की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘युग पुरुष’ भी कर्ज की रीमेक थी.

2008 में कर्ज का हिंदी में भी उसी टाइटल के साथ रीमेक बना, जिसमें हिमेश रेशमिया और उर्मिला मातोंडकर लीड रोल में थे.

पाकिस्तानी में भी ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज का एक रीमेक बना था जिसका नाम ‘मैं एक दिन लौट के आउंगा’ था.

