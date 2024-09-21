इन 9 बॉलीवुड फिल्मों का नहीं बनेगा सीक्वल
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 21, 2024
आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' का सीक्वल कभी नहीं आएगा।
शाहरुख खान की फिल्म 'दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का दूसरा पार्ट शायद ही आप देख पाओगे।
अभी तक फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का दूसरा पार्ट नहीं आया है।
फैंस ऋतिक रोशन की फिल्म 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' का सीक्वल देखना चाहते हैं।
कंगना रनौत की फिल्म 'क्वीन' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' का सीक्वल कभी नहीं बनेगा।
रणबीर कपूर की फिल्म 'रॉकस्टार' का शायद ही कोई दूसरा पार्ट बनेगा।
शाहरुख खान की फिल्म 'कल हो न हो' का सीक्वल नहीं आएगा।
इस लिस्ट में फिल्म 'तारे जमीन पर' का नाम भी शामिल है।
