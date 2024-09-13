इन फिल्मों-सीरीज में भी दिखी महाराष्ट्र गैस लीक जैसी झलक
Ankita Kumari
| Sep 13, 2024
1984 में हुआ भोपाल गैस ट्रेजडी को आज भी कोई भुला नहीं पाया है।
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी 7 फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बताया गया है।
आर माधवन की सीरीज 'द रेलवे मैन' भोपाल गैस ट्रेजेडी पर आधरित है।
वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' में भोपाल गैस ट्रेजेडी की झलक दिखाई गई है।
2014 में रिलीज हुई फिल्म 'भोपाल: ए प्रेयर फॉर रेन' में भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना को दिखाया गया है।
'भोपाली' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
ऐसी ही कहानी फिल्म 'भोपाल एक्सप्रेस' में भी देखने को मिली थी।
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में भी भोपाल गैस ट्रेजेडी की झलक दिखाई गई है।
इस लिस्ट में डाक्यूमेंट्री 'वन नाईट इन भोपाल' का नाम शुमार है।
