छावा की जबरदस्त सक्सेज को टक्कर देंगी ये 7 मायथोलॉजिकल और हिस्टॉरिकल फिल्में
Mishra Rajivranjan
| Mar 08, 2025
Vicky Kaushal की Chhaava अपने रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है.
अब ऐसी ही कुछ और फिल्मों की ग्रैंड एंट्री जल्द ही होने वाली है.
ये फिल्में 1 से 2 साल में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं.
‘महावतार नरसिम्हा’ 3 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह भक्त प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप की कहानी पर बनी एक एनिमेटिड फिल्म है.
भगवान शिव की भक्ति पर बनने वाली फिल्म ‘कनप्पा’ 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी.
ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा अ लैजेंड: चैप्टर 1’ 02 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली है.
रामायण पार्ट 1, यह फिल्म 2026 में रिलीज होगी.
महावतार, इस फिल्म में स्टार एक्टर विक्की कौशल नजर आने वाले हैं. फिल्म क्रिसमस 2026 को रिलीज की जाएगी.
छत्रपति शिवाजी महाराज, इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल निभाने वाले हैं. फिल्म 2027 में आने वाली है.
‘जय हनुमान’ फिल्म को ऋषभ शेट्टी लीड करेंगे. ये 2026 में रिलीज होने वाली है.
