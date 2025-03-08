छावा की जबरदस्त सक्सेज को टक्कर देंगी ये 7 मायथोलॉजिकल और हिस्टॉरिकल फिल्में

‘महावतार नरसिम्हा’ 3 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह भक्त प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप की कहानी पर बनी एक एनिमेटिड फिल्म है. Source: Bollywoodlife.com