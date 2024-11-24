कभी 200 तो कभी 400 करोड़ कमाए, अल्लू अर्जुन को इन 8 फिल्मों ने बनाया साउथ का सुपरस्टार
अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म 'पुष्पा' से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज होने वाला है.
वहीं 'पुष्पा' से पहले अल्लू अर्जुन को इन 8 फिल्मों ने साउथ का सुपरस्टार बनाया था.
फिल्म 'पुष्पा: द राइस' 2021में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 395 करोड़ रुपए की कमाई की थी.
मास एक्शन फिल्म 'सराइनोडु' ने बॉक्स ऑफिस पर 128 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.
रोमांटिक एक्शन फिल्म 'वरुडू' में अल्लू अर्जुन ने अपने धमाकेदार एक्शन से ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलु' को ऑडियंस ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था. इस मूवी ने 264 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'जुलाई' को भी लोगों ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी.
फिल्म 'लकी द रेसर' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी. इस मूवी ने अल्लू अर्जुन को हिंदी ऑडियंस में पॉपुलर बना दिया था.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'आर्य' को भी खूब पसंद किया गया था. इस मूवी का दूसरा पार्ट भी बनाया गया था.
'डीजे: दुव्वादा जगन्नाधम' में अल्लू अर्जुन ने धांसू एक्शन किया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 115 करोड़ रुपए कमाए थे.
