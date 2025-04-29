पाकिस्तान में ये 9 बॉलीवुड फिल्में हो चुकी हैं बैन

Apr 29, 2025

रांझणा

हिन्दू लड़के और मुस्लिम लड़की की लव स्टोरी पर बनी ये फिल्म पाकिस्तान में बैन हो गई थी.

परी

अनुष्का शर्मा की ये हॉरर फिल्म पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी.

रेस 3

पाकिस्तान में इस फिल्म को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया, जिससे ईद के मौके पर पाकिस्तानी फिल्में फ्लॉप न हो जाएं.

लाहौर

किकबॉक्सिंग पर बनी इस फिल्म में पाकिस्तानी खिलाड़ी को हारते हुए दिखाया गया है. इस वजह से ये फिल्म बैन कर दी गई थी.

दंगल

आमिर खान की फिल्म दंगल को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था. पाकिस्तान ने फिल्म में शामील तिरंगे और राष्ट्रगान से आपत्ति जताई थी.

पैडमैन

पाकिस्तान को इस फिल्म के टाइटल से दिक्कत थी.

ढिशूम

जॉन अब्राहम और वरुण धवन स्टारर इस फिल्म को पाकिस्तान के खिलाफ बताते हुए बैन कर दिया गया था.

ट्यूबलाइट

सलमान खान की इस फिल्म को भी पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था.

भाग मिल्खा भाग

एथलीट मिल्खा सिंह पर बनी इस बायोपिक फिल्म को भी पाकिस्तान में बैन किया गया था.

