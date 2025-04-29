पाकिस्तान में ये 9 बॉलीवुड फिल्में हो चुकी हैं बैन

हिन्दू लड़के और मुस्लिम लड़की की लव स्टोरी पर बनी ये फिल्म पाकिस्तान में बैन हो गई थी.Source: Bollywoodlife.com
अनुष्का शर्मा की ये हॉरर फिल्म पाकिस्तान में बैन कर दी गई थी.Source: Bollywoodlife.com
पाकिस्तान में इस फिल्म को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया, जिससे ईद के मौके पर पाकिस्तानी फिल्में फ्लॉप न हो जाएं.Source: Bollywoodlife.com
किकबॉक्सिंग पर बनी इस फिल्म में पाकिस्तानी खिलाड़ी को हारते हुए दिखाया गया है. इस वजह से ये फिल्म बैन कर दी गई थी.Source: Bollywoodlife.com
आमिर खान की फिल्म दंगल को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था. पाकिस्तान ने फिल्म में शामील तिरंगे और राष्ट्रगान से आपत्ति जताई थी.Source: Bollywoodlife.com
पाकिस्तान को इस फिल्म के टाइटल से दिक्कत थी.Source: Bollywoodlife.com
जॉन अब्राहम और वरुण धवन स्टारर इस फिल्म को पाकिस्तान के खिलाफ बताते हुए बैन कर दिया गया था.Source: Bollywoodlife.com
सलमान खान की इस फिल्म को भी पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था.Source: Bollywoodlife.com
एथलीट मिल्खा सिंह पर बनी इस बायोपिक फिल्म को भी पाकिस्तान में बैन किया गया था.Source: Bollywoodlife.com
