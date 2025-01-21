लाइफ में एक बार बच्चों को जरूर दिखाएं 9 फिल्में, मिलेगी अच्छी सीख
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 21, 2025
‘स्टेनली का डब्बा’ एक बढ़िया कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक टीचर बच्चों का टिफिन खाता है.
फिल्म ‘आई एम कलाम’ एक चाय बेचने वाले बच्चे की कहानी है.
अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘भूतनाथ’ हर एक बच्चे को पसंद आएगी.
आमिर खान स्टारर फिल्म ‘तारे जमीं पर’ एक बच्चे की कहानी है, जिसका पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता है.
‘धनक’ फिल्म लाजवाब है. इस फिल्म में भाई-बहन की कहानी दिखाई गई है, जो शाहरुख ने मिलना चाहते हैं.
फिल्म ‘चैन खुली की मैन कुली’ एक लड़के की कहानी है जिसके पास मैजिकल क्रिकेट बैट होता है.
फिल्म ‘इकबाल’ एक लड़के की कहानी दिखाती है, जो बोल और सुन नहीं सकता. लेकिन उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है.
‘चिल्लर पार्टी’ 7 ऐसे मासूम बच्चों की कहानी है, जो एक कुत्ते को बचाने के लिए मुसीबत में पड़ जाते हैं.
‘द ब्लू अम्ब्रेला’ बच्चों के देखने के लिए शानदार फिल्म है.
