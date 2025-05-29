भारतीय इतिहास को दिखाती हैं ये बॉलीवुड फिल्में, शानदार कहानी देख होगा गर्व
Shreya Pandey
| May 29, 2025
कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका' में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी दिखाई गई है.
'पद्मावत' फिल्म की कहानी रानी पद्मिनी पर आधारित है. इसे लोगों ने बहुत पसंद किया था.
दीपिका और रणवीर सिंह की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' भी बेहद कमाल की है.
'जोधा अकबर' फिल्म में मुगल बादशाह अकबर और जोधा की प्रेम कहानी दिखाई गई है.
'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' फिल्म में भगत सिंह की कहानी दिखाई गई है.
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' भी बेहद शानदार फिल्म है.
'मुगल-ए-आजम' फिल्म में मुगल बादशाह सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी दिखाई गई है.
