दिवाली पर रिलीज हुईं इन फिल्मों की बंपर कमाई से मेकर्स हुए मालामाल
Shashikant Mishra
| Oct 07, 2024
फिल्म 'सिंघम अगेन' दिवाली पर रिलीज होने वाली है.
'सिंघम अगेन' से पहले ये फिल्म दिवाली पर रिलीज हुईं और बंपर कमाई की है.
फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' साल 2014 में आई थी. फिल्म ने 203 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'सूर्यवंशी' में 2021 में रिलीज हुई और 196 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'हाउसफुल 4' करीब 195 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'कृष 3' साल 2013 में रिलीज हुई और करीब 245 करोड़ रुपये कलेक्शन किया था.
साल 2015 में आई फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' ने 210 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.
फिल्म 'टाइगर 3 ने 285 करोड़ रुपये कमाए थे. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी.
