Chhorii 2 से 100 गुना ज्यादा डरावनी हैं ये 6 सीक्रेट हॉरर मूवीज

यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है. इसके डरावने सीन्स देखकर आप बुरी तरह से घबरा जाएंगे.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में मधुबाला जी और अशोक कुमार शामिल हैं. इसमें एक भूतिया हवेली की कहानी दिखाई गई है जहां एक व्यक्ति अपने पिछले जन्म की प्रेमिका से मिलता है.Source: Bollywoodlife.com
यह एक अजीब पड़ोसी की कहानी है, जिनके बेटी के शरीर में दो आत्माएं रहती हैं. फिल्म बहुत ही डरावनी है.Source: Bollywoodlife.com
यह बहुत डरावनी और सस्पेंस वाली मूवी है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर जाता है, लेकिन पिज्जा लेने वाला व्यक्ति मर चुका होता है.Source: Bollywoodlife.com
यह बहुत ही डरावनी फिल्म है. फिल्म में भूत लोगों के साथ खेल खेलता है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म की कहानी बड़ी अजीब है. फिल्म में दो साल की बच्ची एक घर में अकेले कैद हो गई है, जिसकी मां मर चुकी है.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!