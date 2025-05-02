Chhorii 2 से 100 गुना ज्यादा डरावनी हैं ये 6 सीक्रेट हॉरर मूवीज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | May 02, 2025

Raat

यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है. इसके डरावने सीन्स देखकर आप बुरी तरह से घबरा जाएंगे.

Mahal

इस फिल्म में मधुबाला जी और अशोक कुमार शामिल हैं. इसमें एक भूतिया हवेली की कहानी दिखाई गई है जहां एक व्यक्ति अपने पिछले जन्म की प्रेमिका से मिलता है.

The House Next Door

यह एक अजीब पड़ोसी की कहानी है, जिनके बेटी के शरीर में दो आत्माएं रहती हैं. फिल्म बहुत ही डरावनी है.

Pizza

यह बहुत डरावनी और सस्पेंस वाली मूवी है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर जाता है, लेकिन पिज्जा लेने वाला व्यक्ति मर चुका होता है.

Lapachhapi

यह बहुत ही डरावनी फिल्म है. फिल्म में भूत लोगों के साथ खेल खेलता है.

Pihu

इस फिल्म की कहानी बड़ी अजीब है. फिल्म में दो साल की बच्ची एक घर में अकेले कैद हो गई है, जिसकी मां मर चुकी है.

