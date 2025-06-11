क्राइम रोमांस पर आधारित है ये फिल्में, कहानी देख प्यार से हो जाएगा नफरत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 11, 2025
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'फ्रेडी' भी शानदार है इसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'हसीन दिलरुबा' में भी जबरदस्त रोमांस और धोखे की कहानी दिखाई गई है.
शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म 'डर' को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
'इनकार' फिल्म की कहानी भी बेहद शानदार है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'एक विलेन' को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
काजोल और आमिर खान की फिल्म 'फना' आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
'एक हसीना थी' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
