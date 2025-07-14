एक्शन और मार-धाड़ से लबरेज हैं ये फिल्में, सिनेमाघरों मचा चुके हैं तहलका

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 14, 2025

'बाहुबली: द बिगिनिंग' साउथ की शानदार फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर खान की फिल्म 'गजनी' में भी भरपूर एक्शन है.

रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' एक्शन लवर्स के लिए स्पेशल है.

'पठान' फिल्म में भी एक्शन का भरपूर डोज है.

'वॉर' फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.

90s की हिट फिल्मों में एक 'करण अर्जुन' को आप फैमिली संग देख सकते हैं.

ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष' के सभी पार्ट्स को लोगों ने बहुत पसंद किया.

