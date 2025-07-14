एक्शन और मार-धाड़ से लबरेज हैं ये फिल्में, सिनेमाघरों मचा चुके हैं तहलका

एक्शन और मार-धाड़ से लबरेज हैं ये फिल्में, सिनेमाघरों मचा चुके हैं तहलका
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 14, 2025
'बाहुबली: द बिगिनिंग' साउथ की शानदार फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान की फिल्म 'गजनी' में भी भरपूर एक्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' एक्शन लवर्स के लिए स्पेशल है.
Source:
Bollywoodlife.com
'पठान' फिल्म में भी एक्शन का भरपूर डोज है.
Source:
Bollywoodlife.com
'वॉर' फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
90s की हिट फिल्मों में एक 'करण अर्जुन' को आप फैमिली संग देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष' के सभी पार्ट्स को लोगों ने बहुत पसंद किया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Bigg Boss 19 में एंट्री मारेगा ये फेमस सिंगर, बजाएगा सबकी बैंड
अगली वेब स्टोरी देखें.