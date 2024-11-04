इन मूवीज ने सबसे तेज कमाए 100 करोड़ रुपये
| Nov 04, 2024
'सिंघम अगेन' ने ओपनिंग वीकेंड पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है.
'भूल भुलैया 3' ने पहले वीकेंड पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं.
2023 में रिलीज हुई 'जवान' ने दो दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था.
'स्त्री 2' इसी साल रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने दो दिनों में 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई थी.
'एनिमल' 2023 के दिसंबर में आई थी और शुरुआती दो दिनों में 100 करोड़ रुपये कमा लिए थे.
'पठान' साल 2023 में रिलीज हुई थी और दो दिनों में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा जोड़े थे.
सलमान खान की 'टाइगर 3' ने भी दो दिनों में 100 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
साउथ फिल्म 'केजीएफ 2' ने भी दो दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था.
