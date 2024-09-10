10 साल में बनकर तैयार हुईं ये फिल्में
Ankita Kumari
| Sep 10, 2024
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक ऐसी कई फिल्में हैं, जिसे बनने में पूरे 10 साल लगे हैं।
आइए आपको उन 7 फिल्मों के नाम बताते हैं।
2013 की फिल्म 'दीवाना मैं दीवाना' बनने में 10 साल लग गए थे।
2004 की फिल्म 'मेरी बीवी का जवाब नहीं' 10 साल में बनके तैयार हुई थी।
2002 की फिल्म 'अ ट्री ऑफ पालमे' भी इस लिस्ट में शामिल है।
2023 की फिल्म 'अर्थबाउंड' 10 साल में बनी थी।
'एवोलुशन ऑफ अ फिलिपिनो फैमिली' फिल्म का हाल भी कुछ ऐसा ही था।
एक्शन फिल्म 'ध्रुव नाचथिरम' को तैयार होने में 10 साल लगे हैं।
इस लिस्ट में 2004 की फिल्म 'स्टीम बॉय' का नाम शुमार है।
